Lutto a Genzano, 30enne si accascia a terra e muore

Roma – La comunità genzanese è in lutto per la morte improvvisa di un ragazzo, la cui vita spenta all’età di 30 anni, nella prima periferia di Genzano. Il giovane è venuto a mancare dopo un malore nei pressi di Largo Giovanni Falcone, all’incrocio tra via Monte Giove Nuovo, via Milano e via Borsellino, avvenuto nel pomeriggio di sabato 11 marzo, per spegnersi due giorni più tardi, lunedì 13 marzo.

La vittima sarebbe stata vista barcollare, prima di cadere a terra priva di sensi. Subito attorno a lui si è creato un capannello di persone, e i sanitari sopraggiunti con l’ambulanza lo hanno trasportato d’urgenza all’Ospedale dei Castelli, dove il giovane è poi venuto a mancare due giorni dopo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Polizia di Genzano, che hanno avviato le prime indagini, seguiti poi dalla Polizia Giudiziaria. Le cause del decesso saranno più chiare dopo l’autopsia disposta dal magistrato di turno, che sarà effettuata presso il Policlinico di Tor Vergata, dove la salma è stata poi trasferita.

Il giovane (di cui per ora forniamo le sole iniziali, G.F.) avrebbe avuto un malore che gli è stato fatale ed era solo al momento in cui si è accasciato a terra. La notizia della sua scomparsa si è diffusa velocemente in tutta la comunità, che lo sta ricordando come un bravo ragazzo, di una famiglia perbene. https://www.castellinotizie.it