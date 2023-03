Biden chiede al Congresso 886 miliardi “per la difesa”

New York – Il più grande passo armato in tempo di pace da parte di un presidente degli Stati Uniti Joe Biden si materializza nel pomeriggio di Washington quando la Casa Bianca svela la richiesta al Congresso di un super budget da 886 miliardi di dollari per il Pentagono per l’esercizio fiscale 2024. È la più alta richiesta di soldi per la difesa fatta dai tempi della guerra in Afghanistan e in Iraq e in cui c’è tutto: dall’aumento della paga per i soldati allo stanziamento record per la ricerca, dalla produzione di missili, razzi anticarro, caccia, armi nucleari. Biden guarda al conflitto in Ucraina, a più di un anno dall’invasione russa, ma anche alla Cina con cui le tensioni continuano a crescere, e l’Iran.

Nella cifra richiesta ci sono gli 842 miliardi destinati al Pentagono a cui aggiungere i 44 miliardi chiesti per il programma di difesa dell’Fbi e di altre agenzie governative. Nel budget ci sono più di 30 miliardi per missili e munizioni, con un aumento del 12 per cento del budget rispetto all’anno scorso. In totale Biden ha chiesto per il 2024 di aumentare la spesa militare di 28 miliardi rispetto agli 858 miliardi dell’anno scorso.

“Misureremo il successo – ha detto la vicesegretaria della Difesa Kathleen Hicks – in base a tutte le volte in cui la leadership della Repubblica popolare cinese si sveglierà con l’idea di lanciare un attacco ma poi dirà, ‘oggi non è il giorno giusto'”. (www.repubblica.it/esteri)