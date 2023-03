Convegno: Medicina Diritto Etica Religione

Chi ci guarirà?

La forza della scienza e la forza della fede

Domenica 26 marzo 2023, ore 10,00-18,00

Bologna, Hotel Savoia Regency – Via del Pilastro, 2

SESSIONE MATTUTINA

h.10,00 – 13

h.10,00. Presentazione e saluti

-Dott.ssa Paola Persichetti, presidente Trilly APS

-Dott. Luigi Marcello Monsellato, presidente Società Italiana di Medicina

-Avv. Andrea Montanari, responsabile Dipartimento Legale Società Italiana di Medicina, coordinatore Comitato Giuridico Scientifico di SIM, presidente EUNOMIS

h.10,15– 12,30 Vaccini anti-covid: biologia, rischi e danni

Introduce e modera: dott. Giorgio Carta, medico chirurgo, omeopata e psicologo, vicepresidente EUNOMIS e membro del Comitato medico-scientifico di SIM

Relatori:

–Dott.ssa Loretta Bolgan, laureata in chimica farmaceutica, dottorato di ricerca in scienze farmaceutiche, consulente commissione d’inchiesta parlamentare su uranio impoverito e vaccini.

“Tossicologia meccanismo da danni da vaccino, da COVID e Long COVID. Possibili strategie per la preven- zione”

–Dott. Paolo Gulisano, medico epidemiologo, scrittore, studioso di Storia della Medicina

“Spike e danni da vaccino, nuove autorevoli evidenze”

–Dott. Silvano Tramonte, medico chirurgo, odontoiatra, presidente Commissione nazionale Ambiente e Salute Istituto Nazionale Bioarchitettura e presidente sezione di Milano, docente di Etica per IAPEM e Istituto Nazionale Bioarchitettura, consigliere EUNOMIS.

“Inquadramento etico dei nuovi farmaci e eventi avversi”

–Dott.ssa Irene Zacchei, biologa nutrizionista

“Sindrome da attivazione mastocitaria: un’ipotesi da non sottovalutare nella cura del Long Covid e reazioni avverse da vaccino”

–Dott. Giuseppe Barone, medico chirurgo spec. Medicina nucleare, consulente tecnico tribunale di Bologna. Capitano medico CRM (Croce Rossa Militare)

“La correlazione tra vaccini anti-covid e effetti avversi”

h.12,30 – 13,00 Dibattito

h.13,00 – 14,30 Pausa pranzo a buffet (su prenotazione)

SESSIONE POMERIDIANA

h.14,30 – 18,00

14,30 – 15,30 Vaccini anti-covid: aborto e obiezione di coscienza

Introduce e modera: Fulvio Di Blasi

–Prof. Avv. Antonello De Oto, professore associato di diritto ecclesiastico UNIBO

“La frontiera mobile del diritto all’obiezione di coscienza per motivi etico-religiosi in materia di trattamenti sanitari obbligatori”

–Don Salvatore Vitiello, docente di Teologia fondamentale dogmatica all’Università Cattolica del Sacro Cuore e presidente dell’Associazione Logos e Persona

“Libertà religiosa e obiezione di coscienza. Un diritto in discussione?”

h.15,30 – 17,30 Presentazione del libro: J. Adolphe, F. Di Blasi, “Politica, diritto e teologia cattolica in tempo di COVID (2023)”.

Introducono e moderano: Armando Manocchia (Imola Oggi) con avv. Barbara di Tommaso (consigliere Direttivo EUNOMIS e membro CGS SIM).

Relatori:

–Prof. Jane Adolphe, professor of Law at Ave Maria School of Law (AMSL), in Naples, Florida, founder of the International Catholic Jurists Forum (ICJF)

“The United Nations, the Holy See, and the global reset”

–Avv. Fulvio Di Blasi, avvocato, esperto di etica, già professore di filosofia presso la University of Notre Dame (USA)

“Diritti fondamentali e pandemia: Il caso Italia”

–Prof. Piotr Mazurkiewicz, professor of Political Science and Chair of Social and Political Ethics at Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw

“Political Monism and the Birth of Totalitarianism in Times of COVID

Don Salvatore Vitiello, docente di Teologia fondamentale e dogmatica all’Università Cattolica del Sacro Cuore e presidente dell’Associazione culturale Logos e Persona

“Cristianesimo e potere: un rapporto difficile”

h.17,30- 18,00. Dibattito