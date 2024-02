Convegno “Alluvione Emilia Romagna: ricostruzione e messa in sicurezza”

“ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA: RICOSTRUZIONE E MESSA IN SICUREZZA”

Sono passati 9 mesi dagli eventi tragici dell’alluvione del maggio 2023, ma la situazione in Emilia-Romagna non è certo risolta. Il reperimento delle risorse finanziarie da parte del Governo e conseguentemente l’erogazione dei finanziamenti per risarcimenti e messa in sicurezza del territorio arrivano con il contagocce, aggravando una situazione già grave.

Fin dal 1 giugno 2023 abbiamo inviato al Governo e a tutte le istituzioni interessate, una proposta per una soluzione semplice, concreta e realizzabile, basata sul credito d’imposta cedibile che avrebbe permesso di finanziare subito questi interventi.

Il 18 dicembre 2023 questa proposta è stata formalizzata in modo più dettagliato ed inviata a tutte le istituzioni nazionali, regionali e comunali interessate, e al Commissario nominato.

Gli abitanti di questa regione, come di tutte le altre, non possono tutte le volte subire non solo il danno ma anche i notevoli ritardi nell’erogazione dei risarcimenti e nel finanziamento degli interventi di messa in scurezza del territorio.

La nostra proposta permette di reperire subito le risorse necessarie per affrontare questa ed altre emergenze, con l’obiettivo di far tornare gli abitanti di questa e di altre regioni alla vita normale e in condizioni di maggiore sicurezza, ma senza togliere risorse ad altri settori produttivi, senza aumentare le tasse e senza chiedere soldi in prestito ai mercati finanziari o all’Unione Europea, perché comunque dovranno essere restituiti con anche gli interessi.

La soluzione possibile è utilizzare lo strumento del credito d’imposta cedibile che il Decreto Legge n.11/2023 ha autorizzato per i terremotati e gli alluvionati delle Marche del settembre 2022, e che il governo e il parlamento potrebbero semplicemente concedere anche agli alluvionati dell’Emilia Romagna del maggio 2023.

Spiegheremo questa proposta nel convegno:

“Alluvione Emilia Romagna: ricostruzione e messa in sicurezza”

venerdì 1 marzo 2024 nella Sala Guido Fanti della Regione Emilia Romagna

Tutti sono invitati a partecipare, Comitati Riuniti, associazioni di categoria, politici, giornalisti, ma anche semplici cittadini che vogliono sapere la verità.

Confronteremo la nostra proposta con quanto sta facendo il Governo, anche per capire se gli interventi del Governo possono essere migliorati, nell’esclusivo interesse della popolazione.

