Si allontana dal Pronto soccorso dopo 2 giorni in barella, morto 73enne

Entro oggi dovrebbe essere eseguita l’autopsia sul corpo del 73enne scomparso dal pronto soccorso dell’ospedale di Sora e poi ritrovato qualche ora dopo in fin di vita in una scarpata vicino al nosocomio, dove poi sarebbe morto per infarto. Indaga la procura di Cassino e ieri sono stati sentiti il personale sanitario coinvolto ed il direttore generale della ASL di Frosinone.

L’uomo, ex dipendente della stessa struttura, era arrivato in ospedale in ambulanza dopo un malore in casa per un eccesso di assunzione di farmaci che prendeva regolarmente. Al pronto soccorso – dicono i familiari – sarebbe rimasto due giorni sopra una barella in attesa di un posto letto.

Questo fino a due giorni fa quando al mattino il 73enne, forse stanco di aspettare o spaesato, si sarebbe allontanato senza che nessuno se ne sia accorto per ore. I parenti sottolineano che è stato completamente perso di vista ed a conferma citano una telefonata giunta alla moglie per sapere se intanto fosse tornato a casa. Scattate le ricerche il paziente è stato ritrovato un paio d’ore dopo privo di sensi, appoggiato ad un albero in una scarpata non lontana dal nosocomio, con accanto il braccialetto del ricovero ed una busta di farmaci. Riportato in ospedale e ricoverato in terapia intensiva, sarebbe poi morto per arresto cardiaco – secondo quanto racconta la ASL – mentre effettuava una Tac.

Per la Famiglia, che parla di gravissima negligenza, fatali quelle ore di mancata assistenza e di sforzi sostenuti dall’uomo nell’allontanarsi. https://www.rainews.it