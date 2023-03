Consiglio di Stato: illegittima proroga delle concessioni balneari

La sentenza della sesta sezione del Consiglio di Stato pubblicata il 1 marzo, intervenendo su un ricorso presentato dall’Autorita’ garante della concorrenza (Agcm) contro il Comune di Manduria, ha dichiarato illegittima la proroga delle concessioni balneari al 2024.

L’esecutivo valuta come intervenire. Una delle opzioni e’ di inserire il capitolo delle concessioni balneari all’interno della legge di delegazione europea, oppure in un decreto infrazioni che arrivera’ in Consiglio dei ministri a meta’ marzo. Meno probabile un decreto ad hoc. Per ora resta la proroga a luglio della delega al governo per realizzare la mappatura delle concessioni esistenti. www.rainews.it

► Bisogna spezzare ogni legame con i politici, tutti, nessuno escluso, con i media, con gli intellettuali complici, con il mondo medico-scientifico.

Non bisogna nutrire più fiducia in alcuna istituzione, perché tutto è schiavo, contaminato, complice