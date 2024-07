Con la Bolkestein, la UE svenderà porti e spiagge italiane ai grandi investitori?

Tommaso Lamonica gestisce da 25 anni il Lido Aurora nella Baia San Nicola di Peschici, sul Gargano. Nella mia permanenza sulla sua spiaggia dice Red Ronnie – siamo diventati amici e mi ha manifestato la preoccupazione per questa Bolkestein che l’Europa vuole imporre all’Italia. In effetti l’Italia ci dicono essere piena di debiti, ma ha enormi risorse: l’arte, i monumenti, il paesaggio, il cibo e il mare.

L’importanza dei porti e delle spiagge è fondamentale. Per questo l’Europa ha deciso di mettere a gare le spiagge e di cercare di far vendere i porti. Una gara significa che la gestione familiare di chi ha gestito gli stabilimenti sulle spiagge finora non può competere con i fondi di investimento che possono offrire cifre molto più alte, anche nella certezza di perderci. Tanto l’importante è impadronirsene. L’ultimo giorno di vacanza ho documentato le considerazioni preoccupate di Tommaso su questo argomento. (video Red Ronnie)