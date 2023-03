Inchiesta Covid, Zampa: “Italia è stata un modello”

L’inchiesta di Bergamo sulla gestione della prima ondata Covid “dispiace. Ma penso dovremmo chiederci come mai un’indagine di questo tipo non sia stata aperta, e non venga aperta, in Francia in Germania. O in Inghilterra, dove l’allora primo ministro Boris Johnson era andato in tv per dire: ‘Preparatevi a vedere morire i vostri cari’. Tutti i Paesi hanno avuto gli stessi problemi, la stessa impreparazione”.

A dirlo all’Adnkronos Salute è Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute del governo Conte 2, convinta che “non ha senso giudicare quei giorni basandosi sulle informazioni che abbiamo oggi”. Per Zampa “il lavoro che è stato fatto nel nostro Paese è stato straordinario. E il credo che l’Italia sia stato un modello positivo e, ricordiamo, realmente imitato nel resto d’Europa: dopo di noi Francia, Germania, Inghilterra hanno preso le misure che noi avevamo preso. Anche la loro risposta non è stata immediata – precisa – perché tutti abbiamo dovuto capire che ciò che sembrava impossibile era diventato realtà”.