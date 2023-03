Criminalità, “sicurezza azzerata, Sala ha reso Milano un inferno”

(https://www.ilgiornale.it) – La zona della Stazione Centrale di nuovo nel mirino dell’allarme sicurezza: ieri due donne sono state aggredite in via Sammartini da un nordafricano ubriaco. Il bilancio è di sei feriti: oltre alle tre donne, tre uomini che sono accorsi in loro aiuto, di cui uno grave per il fendente alla spalla.

«Ormai Milano, complici le politiche d’accoglienza sfrenata e anti-securitarie del Pd è una grande favela. La sicurezza è stata azzerata e si rischia di morire semplicemente camminando sul marciapiede – commenta Silvia Sardone, eurodeputata e commissario cittadino della Lega-. Da tempo denunciamo una situazione invivibile intorno alla Stazione Centrale, con criminalità e degrado a ogni angolo. La sinistra in questi anni si è persino opposta ai blitz delle forze dell’ordine. Ringraziamo il sindaco Sala per aver reso Milano un inferno, sottovalutando un’emergenza che si è aggravata negli anni…».

Recintiamo piazza Duca d’Aosta è la proposta choc di Alessandro de Chirico, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale. «Anche oggi il bollettino della cronaca nera ci presenta una Milano sempre più simile a Bogotà dove la vita di una persona vale poche centinaia di euro. La soluzione è già pronta – rilancia -: un mio emendamento al bilancio che stanzia le risorse necessarie per recintare piazza Duca d’Aosta».

Ricorda la richiesta del centrodestra, durante la discussione sul bilancio, di stanziare fondi per l’installazione di un centinaio di telecamere in tutta la zona che gravita attorno alla Stazione Alessandro Verri, capogruppo della Lega a Palazzo Marino: «La città è allo sbando ed è insicura. Sono anni che denunciamo la presenza di balordi, che vivono di espedienti. Mi auguro che i responsabili vengano puniti e che i feriti si riprendano presto. È arrivato il momento di intervenire seriamente sulla sicurezza dal momento che l’amministrazione continua a fare finta di nulla».

I controlli del territorio da parte delle forze dell’ordine e i pattugliamenti «andrebbero estesi anche nelle zone esterne e nelle piazze attigue alla stazione: in piazza Duca D’Aosta, ma anche piazza Luigi di Savoia, IV Novembre, il sottopasso di via Tonale e via Vittor Pisani. Eppure – osserva il vice presidente della Commissione Affari Costituzionali alla Camera ed ex vicesindaco Riccardo De Corato – negli ultimi 10 anni, di uomini della polizia locale, non si è vista nemmeno l’ombra».

Siamo di fronte al «fallimento delle politiche del sindaco Sala e della sinistra che nel corso degli ultimi 12 anni ha accolto, a parole, chiunque, lasciandoli poi in mezzo a una strada a delinquere e togliendo ogni competenza sulla sicurezza alla Polizia Locale» tuona Samuele Piscina già presidente del Municipio 2, consigliere comunale e capogruppo della Lega Città metropolitana-. Chiediamo al Sindaco, di fornire il massimo supporto alle forze dell’ordine, assumendo subito i nuovi 500 ghisa».«Chiederemo al Ministro Piantedosi di sopperire all’assenza istituzionale del sindaco che non riesce a destinare risorse al presidio del territorio in quanto tutte impegnate a fare multe, con l’organizzazione di estesi blitz delle forze dell’ordine- annuncia Riccardo Truppo capogruppo di Fratelli d’Italia in Comune -. Attendiamo ancora la messa in opera delle 100 telecamere, votate e approvate dal comune mesi fa e non ancora posizionate».