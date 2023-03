Migranti, Zuppi: ‘non ci sono alternative all’accoglienza’

tgcom24.mediaset.it – Secondo il cardinal Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente Cei, “l’accoglienza è l’unico messaggio possibile. Chi non ha casa, va accolto”. “Dobbiamo metterci sempre nei panni degli altri – ha continuato in un’intervista l’alto prelato -. Chi ha perduto tutto e deve scappare, deve trovare accoglienza. Non ci sono alternative. Quello all’emigrazione era un diritto garantito per tutti gli uomini, prima che sorgessero muri e nascessero paure. Tanto più per chi scappa da guerra, violenza o fame”.

