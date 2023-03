PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 4 marzo 2023

PIAZZA LIBERTA’, il programma di informazione condotto da Armando Manocchia, ritorna sabato 4 marzo 2023 alle 20,30 su SU BYOBLU CANALE 262DT CANALE 816SKY CANALE 462 TIVUSAT.

PIAZZA LIBERTA’ è LA DIFFERENZA TRA INFORMAZIONE E PROPAGANDA perché: “Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza”

Non il TITOLO e tanto meno il TEMA di questa puntata, ma il PROBLEMA: UCRAINA, SARA’ LA NOSTRA ROVINA?

Gli ospiti: PROF. ALESSANDRO MELUZZI Medico, psichiatra, criminologo; opinionin leader, saggista

PROF. PINO ROMEO Professore; Avvocato; Giornalista; Saggista,

PROF. AUGUSTO SINAGRA Professore ordinario di diritto delle Comunità europee presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Avvocato patrocinante davanti alle Magistrature Superiori, in ITALIA ed alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a STRASBURGO

PROF. DANIELE TRABUCCO; Associato di Diritto Costituzionale italiano e comparato e Dottrina dello Stato presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera)/Centro Studi Superiore INDEF. Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico.

Durante la scorsa puntata di PIAZZA LIBERTA’, Armando Manocchia ha mandato un messaggio a LADY ASPEN (video 3,38) RIASCOLTIAMOLO!



Durante la trasmissione TV di colui che, prima di convertirsi all’altantismo, disse: “Lasciatelo dire a un vecchio anticomunista: l’Ucraina nella Nato è una provocazione contro Putin” la signora della Garbatella ha risposto cosi al ns e non solo ns messaggio.

“Sento anche dire che non abbiamo i soldi per gli italiani e spendiamo invece i soldi in armi, anche questa è una bufala: noi non spendiamo soldi per comprare armi che mandiamo agli ucraini, noi abbiamo già delle armi che riteniamo oggi fortunatamente di non dover utilizzare. Quindi non c’è niente che stiamo togliendo agli italiani per allontanare una guerra che potrebbe riguardare anche gli italiani”.

Il professor Meluzzi, il professor Romeo, il professor Sinagra e il professor Trabucco faranno una analisi a tutto tondo sullo “spessore politico e culturale” della Meloni.

Il professor Trabucco ci ragguaglierà inoltre circa la proposta di referendum a cui sta lavorando, di concerto con altri costituzionalisti e giuristi, per abrogare i decreti che hanno consentito di inviare armi all’Ucraina e, di fatto, dichiarare guerra alla Federazione Russa.