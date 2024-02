UE, Calenda: ‘abbiamo bisogno di Draghi’

“Abbiamo bisogno di un Commissario alla Difesa e di un esercito europeo. La spesa militare combinata degli Stati membri della UE è la terza nel mondo dopo USA e Cina. Purtroppo però sprechi e frammentazione non aiutano a costruire la Grande Potenza europea di cui c’è bisogno. La cosa di cui NON abbiamo bisogno sono i continui distinguo di Borrell. Abbiamo invece bisogno di Draghi alla Presidenza del Consiglio e di un valido Alto rappresentante per gli affari esteri”. Così sui social il leader di Azione Carlo Calenda. (adnkronos)

► Draghi: “in UE servono enormi investimenti con denaro pubblico e risparmio dei privati.

Possiamo mobilizzare questo risparmio privato, su una scala molto più grande che in passato”