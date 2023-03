Meloni contro la Russia: ‘ci riporta indietro al 20esimo secolo’

“Qui non sono solo in ballo gli interessi eruopei ma i valori del resto del mondo: non possiamo stare fermi davanti alla provocazione al cuore della Carta dell’Onu. Non possiamo sottostare alla legge del più forte”. Nel suo intervento alla conferenza Raisina Dialogue a Nuova Delhi, la premier Giorgia Meloni è tornata sul tema Ucraina.

“Gli avvenimenti del 24 febbraio ci hanno portato indietro al 20esimo secolo: la settimana scorsa ero a Kiev e ho visto con i miei occhi la dura realtà sul campo, ho visto la forza dello spirito nazionale ucraino tra la distruzione. La guerra è una guerra in Europa, distante da altre parti del mondo che stanno affrontando in molti casi le proprie sofferenze ma questo non deve mandare in ombra l’importanza di questo conflitto che contro l’unità territoriale di una nazione sovrana in violazione dei principi fondamentali dell’ordine mondiale che consente alla comunità internazionale di prosperare. Non possiamo consentire che i fondamenti del diritto internazionale siano minacciati”. ANSA