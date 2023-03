Arresto cardiaco, 13enne si accascia a scuola: è in rianimazione

Un alunno di 13 anni dell’Istituto comprensivo “Karol Wojtyla” di Santa Flavia si è accasciato al suolo questa mattina per un malore improvviso mentre si trovava nei bagni della scuola. I primi a soccorrere l’alunno sono stati gli insegnanti, che diretti dai medici della sala operativa del 118, hanno praticato il massaggio cardiaco al ragazzo che intanto era andato in arresto cardiaco.

Una fortunata coincidenza ha voluto che in quegli istanti transitasse di fronte la scuola un’ambulanza del 118 che aveva appena terminato un soccorso in quella zona. A bordo c’era la dott.ssa Anna Calcaterra che ha intubato il ragazzo e ha iniziato tutte le procedure di emergenza per cercare di far ripartire il cuore del ragazzo, compreso l’uso del defribillatore. Dopo alcuni concitati minuti il cuore del ragzzo ha ripreso a battere

Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale dei bambini di Palermo dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione con una prognosi riservata, dove si sta procedendo ad effettuare tutti i controlli del caso.

