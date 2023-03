Clima, Meloni: impegno di tutti per evitare disastro

Milano, 2 mar. (askanews) – “La transizione energetica è un elemento chiave per la lotta al cambiamento climatico, cui tutti dobbiamo contribuire, con differenti compiti e responsabilità, tenendo presenti le reponsabilità verso le generazioni future e oggi verso i nostri cittadini. In modo equilibrato, ciascun paese deve svolgere il suo ruolo. Se non lo faremo ci sarà un impatto diretto sul mondo, con carestie, siccità, eventi metereologici estremi e altri disastri. Ma anche un impatto indiretto, con nuovi conflitti e dispute sulle scarse risorse”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all’inaugurazione dei Raisina Dialogue 2023 a NUova Delhi.In particolare, la crisi energetica ha mostrato “il bisogno di accelerare la transizione energetica”. “La nostra capacità di lavorare insieme sulle energie rinnovabili, l’idrogeno verde, la circolarità, determinerà il nostro successo. E questo richeide un ordine internazionale che funzioni”.