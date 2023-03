“Cibo scaduto e blatte nella mensa scolastica”, centrosinistra nella bufera a Verona

(https://www.ilgiornale.it) – Le prime segnalazioni, pervenute a gennaio da parte di alcuni genitori, avevano riferito di confezioni di pollo scaduto in una mensa scolastica. Poi, nei giorni scorsi, l’ulteriore denuncia riguardante il ritrovamento di una blatta nella verdura destinata ai piccoli commensali. A Verona la polemica è così scoppiata subito, cotta e mangiata. Alla luce di quelle notizie ricevute, l’onorevole Marco Padovani – capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale – ha deciso di andare a fondo, interrogando formalmente la giunta comunale di centrosinistra che ora guida la città scaligera.

Caso mense scolastiche, l’interrogazione di Fdi

“Ho fatto un’interrogazione in consiglio comunale per sapere se corrispondesse al vero che fossero state accertate da parte di Agec (la municipalizzata che si occupa delle mese, ndr) partite di pollo scadute destinate alla refezione scolastica“, ha raccontato l’onorevole a ilGiornale.it, confermando di essersi interessato alla vicenda dopo aver ricevuto segnalazioni da alcuni genitori allarmati. L’esponente Fdi, nello specifico, ha anche domandato se – in caso di risposta affermativa sui presunti disservizi – l’Agec avesse sanzionato l’ente appaltatore e quali eventuali misure fossero state adottate per evitare il ripetersi di tali situazioni.

“Trovata una blatta nella verdura”

A rendere ancor più urgente l’interpellanza, il sopraggiungere di una più recente e altrettanto allarmante segnalazione riguardante la scuola elementare Dorigo, a San Michele. “Sembra sia stata trovata una blatta all’interno della verdura. Quindi, sommando la questione del pollo e dell’insetto, la mia interrogazione serve per capire dove stia la verità”, ha aggiunto l’onorevole Padovani, ribadendo di ritenere però le segnalazioni dei genitori “del tutto attendibili”. Secondo quanto si apprende da organi di stampa, peraltro, l’azienda che gestisce la refezione sarebbe già stata sanzionata. “Questo sarebbe ancora più grave”, ha chiosato l’esponente meloniano, che ha chiesto delucidazioni e informazione ufficiali anche al riguardo.

I risvolti politici. Padovani (Fdi) contro la giunta

L’oggetto del contendere, infatti, ha anche risvolti politici. “Questa cosa non era mai uscita, non so per quale motivo né se fosse o meno per volontà dell’amministrazione comunale”, ha bacchetatto il capogruppo Fdi, spiegando come la precedente giunta di centrodestra avesse provato a cambiare le modalità di gestione delle mense, puntando a una gestione internalizzata (ritenuta più affidabile, se pur a fronte di costi maggiori). “Questa amministrazione deve rendersi conto che la questione delle mense dei nostri bambini deve essere una priorità per quanto riguarda la pulizia e la trasparenza, cosa che mi pare non ci sia stata”, ha detto ancora Padovani, ora in attesa di tutti chiarimenti del caso.