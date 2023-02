Pd, programma di Elly Shlein: “Saremo un problema per il governo Meloni”

Elly Schlein vince le primarie Pd e diventa il nuovo segretario del Partito Democratico. Un milione di persone si sono recate ai gazebo e fatto una scelta molto netta. Sconfitto l’altro candidato Stefano Bonaccini che ha anticipato l’esito del voto e ammesso la sconfitta: “Un applauso a Elly Schlein, in bocca al lupo per la grande responsabilità che assume alla guida del partito”. Schlein: “Il partito è vivo, avrà una linea chiara”.

Schlein: “Saremo un problema per il governo Meloni”

“Saremo un problema per il governo Meloni, saremo qui”. Lo ha detto Elly Schlein parlando al suo comitato elettorale. “Daremo un contributo a organizzare le opposizioni a difesa dei poveri, contro un governo che li colpisce, saremo a difesa della scuola pubblica nel momento in cui il governo tace davanti a una aggressione squadrista. Staremo a fare e barricate contro ogni taglio alla sanità”.

La scelta della nuova guida Pd è anche il “nostro inizio di risposta al picco di astensionismo visto alle regionali e alle politiche”. Per Schlein bisogna avere “l’ossessione delle persone che oggi non hanno partecipato, che alle selezioni non si sono espresse. Tra quelle persone ci sono soprattutto le fasce di reddito più basse che rischiano la marginalità”. “E’ il nostro tempo, ci abbiamo creduto così forte che abbiamo realizzato un sogno insieme, ma facciamo in modo che sia solo l’inizio”. tgcom24.mediaset.it