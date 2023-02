Tunisia, protesta “contro razzismo e fascismo”

TUNISI, 25 FEB – Migliaia di simpatizzanti della società civile tunisina hanno partecipato oggi a Tunisi alla manifestazione contro il “fascismo e il razzismo” in risposta al discorso del presidente della Repubblica Kais Saied che martedì scorso aveva invocato “misure urgenti da adottare per far fronte al fenomeno dell’afflusso di un gran numero di irregolari sub-sahariani migranti in Tunisia”.

Partito davanti alla sede del Sindacato nazionale dei giornalisti tunisini (Snjt) il corteo è arrivato sulla centralissima Avenue Habib Bourguiba dove gli organizzatori della manifestazione, tra cui il Forum per i diritti economici e sociali (Ftdes), il Sindacato dei giornalisti tunisini (Snjt), la Lega tunisina per i diritti umani (Ltdh) e l’Associazione tunisina delle donne democratiche (Atfd), hanno espresso con slogan e canti il loro assoluto sostegno e la solidarietà a tutte le vittime di quella che hanno definito “una campagna razzista” chiedendo la definizione di criteri oggettivi per regolare lo status giuridico di tutte le persone che desiderano risiedere in Tunisia. (ANSA)