Francia, Legion d’Onore a Bezos: pioggia di critiche su Macron

PARIGI, 24 FEB – Il presidente francese, Emmanuel Macron, viene accusato oggi da una parte della sinistra di essere “più che mai il presidente dei ricchi”, dopo aver discretamente attribuito la Legion d’Onore, tra i massimi riconoscimenti della République, al fondatore di Amazon e multimiliardario Usa, Jeff Bezos. Bezos è stato insignito della Legion d’Onore nel corso di una cerimonia non resa pubblica, il 16 febbraio, in un’ennesima giornata di scioperi e manifestazioni contro la contestata riforma delle pensioni di Macron.

Bezos è un “partner nelle iniziative per la protezione del clima e della biodiversità condotte dalla Francia, in particolare, sulla protezione delle foreste”, spiega la presidenza francese ma l’attribuzione non sembra proprio piacere alla gauche. “Dopo aver decorato il macellaio Mohammed ben Salman (principe saudita) che uccide dei giornalisti, Macron decora adesso, con la Legion d’Onore, Jeff Bezos, campione dell’evasione fiscale, saccheggiatore di posti di lavoro e della natura. Più che mai presidente dei ricchi!”, protesta su Twitter il deputato della France Insoumise, Bastien Lachaud.

Parole simili a quelle della collega di partito, Leila Chaibi. “Bravo Jeff Bezos! Mentre noi eravamo in corteo contro la riforma delle pensioni, Macron la decorava in nome della Francia per sfuggire da miliardi di tasse, distruggere il pianeta, spiare i lavoratori. Una ricompensa ben meritata da parte del presidente dei ricchi!”. Il segretario del Partito comunista, Fabien Roussel, denuncia da parte sua l’attribuzione della Legion d’Onore ad “uno sfruttatore mondiale nonché re dell’ottimizzazione fiscale”. “La dottrina del presidente: punire tutti i francesi, ricompensare i miliardari”. Stessa musica da parte del socialista, Hervé Saulignac: “Legion d’Onore per Bezos in omaggio a cosa Emmanuel Macron? Di essere il più bravo a schivare il fisco? Di essere il principale becchino del commercio tradizionale? Davvero non capisco”. (ANSA).