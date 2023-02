Treviso, lite a scuola tra studenti stranieri: 17enne accoltellato

Grave episodio di violenza nella tarda mattinata di oggi, 23 febbraio, presso l’istituto professionale “Turazza” di Treviso. Uno studente di 17 anni, di origini nordafricane, poco dopo le 11, è stato ferito con un taglierino da un altro compagno di classe, un 16enne, di origini albanesi. Il gesto è avvenuto al culmine di una violenta litigata scoppiata nei pressi delle macchinette per il caffè della scuola, poco dopo le 11, durante la ricreazione. Il giovane studente ferito è stato attinto con tre fendenti, due alla schiena e uno al torace, ed è stato accompagnato d’urgenza presso il pronto soccorso del Ca’ Foncello di Treviso per le medicazioni del caso: i medici gli hanno refertato sette giorni di prognosi circa e non è in pericolo di vita.

Sull’episodio indaga ora la squadra mobile di Treviso. L’aggressore, anche lui minorenne, è stato accompagnato presso la Questura per essere sentito: il ragazzo, senza precedenti, ha ammesso le sue responsabilità e ha spiegato che non conosceva il 17enne. Tra i due è scoppiata una lite, per i classici futili motivi (che il giovane non ha voluto riferire), e poi degenerata in una sorta di raptus da parte del 16enne che è stato denunciato alla Procura per i minori di Venezia per lesioni gravi. L’istituto, diretto da qualche mese dallo psicologo Gianluigi Bettiol, ha mantenuto per ora la linea del totale silenzio, preferendo non commentare il fatto.

Nei prossimi giorni il responsabile del gesto sarà certamente sanzionato. Per lui si potrebbe profilare anche l’espulsione. Purtroppo l’Engim Veneto “Turazza” non è nuovo ad episodi simili: il 7 ottobre del 2022 un ragazzo spruzzò in una classe dello spray al peperoncino e tre studenti furono costretti a ricorrere alle cure mediche: sono stati accompagnati in ospedale per le cure del caso. Il responsabile, denunciato alla Procura per i minori, venne sanzionato dai vertici dell’istituto con una sanzione disciplinare. (https://www.trevisotoday.it)