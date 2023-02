Malore fatale, 49enne muore davanti ai colleghi

Perugia – A ucciderlo è stato un malore che non gli ha lasciato scampo. Ha avuto il tempo di dire ai colleghi che si stava sentendo male, per poi accasciarsi a terra, senza vita. Antonio Barberi, 49 anni, di Umbertide, sposato e padre di tre figli, è morto così. Era dipendente dell’Ufficio manutenzioni e tutela stradale della Provincia di Perugia.

Ieri mattina stava lavorando lungo la vecchia Tiberina 3 bis all’altezza di Promano in un intervento tecnico alla colonnina dell’autovelox nel tratto di via Romana. I primi a soccorrerlo sono stati i colleghi che hanno chiamato il 118, ma non c’è stato nulla da fare. La salma di Antonio Barberi è stata trasferita all’ospedale di Città di Castello dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La notizia della sua morte è stata davvero uno choc per tutta la città di Umbertide. La Presidente della Provincia di Perugia Stefania Proietti e tutti i Consiglieri esprimono profondo cordoglio per la morte di Antonio Barberi. L’intera Amministrazione provinciale si stringe accanto alla moglie, ai tre figli e ai parenti e partecipa al dolore che in questo momento li ha travolti.

www.umbriajournal.com