Biden assegna la Medaglia della Libertà a Nancy Pelosi

di Simon Ateba (cronista della Casa Bianca) – LA TUA REAZIONE: Nel caso te lo fossi perso oggi, il presidente Joe Biden ha assegnato la Medaglia Presidenziale della Libertà a Nancy Pelosi e l’ha descritta come “la più grande oratrice della Camera dei Rappresentanti nella storia”, aggiungendo che “Il 6 gennaio, Nancy si è schierata sulla breccia difendendo la democrazia”, e che “Ha usato i suoi superpoteri per approvare alcune delle leggi più significative nella storia della nostra nazione”.

Biden ha aggiunto: “Nancy è una leader brillante, pratica, determinata e con principi”. Cosa ne pensi di tutto ciò? Le lodi? Il più alto riconoscimento conferito a un civile negli Stati Uniti?

BREAKING – YOUR REACTION: In case you missed this today, President Joe Biden awarded the Presidential Medal of Freedom to Nancy Pelosi and described her as the "greatest speaker of the House of Representatives in history,” adding that “On Jan. 6, Nancy stood in the breach… pic.twitter.com/l0OPy2I3Fu

— Simon Ateba (@simonateba) May 4, 2024