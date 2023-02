Putin: “È impossibile batterci sul campo di battaglia”

Sulla guerra in Ucraina, Vladimir Putin ribadisce che l’Occidente è il “colpevole” della situazione attuale. Mosca “voleva una soluzione pacifica in Ucraina per evitare l’intervento militare, ma l’Occidente ha giocato con carte false per ingannarci”, afferma il presidente russo nel suo discorso alla nazionale davanti all’Assemblea federale. “Raggiungeremo i nostri obiettivi e liquideremo la minaccia del regime neonazista ucraino”.

“Abbiamo sostenuto trattative per uscire da questo conflitto, ma alle nostre spalle veniva ordito uno scenario completamente diverso: in Occidente si parlava di pace ma erano menzogne. Hanno procrastinato e chiuso gli occhi di fronte alle menzogne del regime di Kiev”, dichiara il capo del Cremlino alle Camere riunite per ascoltarlo.

“È impossibile batterci sul campo di battaglia”

“È impossibile sconfiggere la Russia sul campo di battaglia, quindi vengono effettuati attacchi informativi sempre più aggressivi”, prosegue Putin. “Mentono continuamente, non fermano gli attacchi alla nostra cultura, alla Chiesa ortodossa russa”.

“Respingeremo la minaccia neonazista”

Putin sottolinea ancora una volta che alla base dell’invasione militare dell’Ucraina, dopo un anno di scontri ancora denominata “operazione militare speciale”, c’è la volontà di “sconfiggere il regime neonazista ucraino”. “Parlo in un momento molto complesso e decisivo di cambiamenti radicali che definiranno il futuro del nostro popolo. Su ciascuno di noi grava una grandissima responsabilità: difendere il nostro Paese”.

“Aiuteremo le nuove quattro regioni russe e faremo il possibile per la pace”

Alla Gostiny Dvor di Mosca, il presidente russo ribadisce poi anche l’annessione unilaterale delle “nuove quattro province russe: Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia. La Russia “aiuterà questi territori. Ora siamo tornati insieme, siamo più forti e faremo tutto il possibile affinché torni la pace”.

“Il 90% del nostro arsenale atomico ha armi avanzate”

Putin parla anche della questione nucleare. “La forza di deterrenza atomica della Russia è dotata al 90% di armi avanzate. Un livello che dovrebbe essere esteso all’intero esercito”. tgcom24.mediaset.it