Ucraina, Biden a Zelensky: “Siamo qui per restare”

“Siamo qui per restare. Non ce ne andremo”. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden al leader ucraino, Volodymyr Zelensky, nel corso della sua visita a sorpresa Kiev. Lo riporta la Cnn.

“Putin ha lanciato la sua invasione quasi un anno fa, pensava che l’Ucraina fosse debole e che l’Occidente fosse diviso. Pensava di poter avere le meglio su di noi. Ma si sbagliava di grosso”.

“Kiev ha catturato il mio cuore, sapevo che sarei tornato”. Lo ha twittato Joe Biden pubblicando una foto del suo messaggio sul libro degli ospiti del palazzo presidenziale ucraino dopo l’incontro con il presidente Volodymyr Zelensky.

“Nell’ultimo anno, gli Stati Uniti hanno costruito una coalizione di nazioni dall’Atlantico al Pacifico per aiutare l’Ucraina a difendersi con un sostegno militare, economico e umanitario senza precedenti, e quel sostegno durerà”. Lo ha dichiarato il presidente Usa Joe Biden in una nota rilasciata dalla Casa Bianca. “Come alleati e partner continueremo a sostenere la vostra causa, siamo sempre pronti a parlare con voi di quello di cui avete bisogno, siamo dalla vostra parte, e sono qui per sostenere non solo le istituzioni ma anche i comuni

cittadini. Avete dimostrato di essere eroici e tutto il mondo lo ha visto”.

Zelensky: “La visita di Biden ci avvicina alla vittoria”

“Questa visita ci porta più vicini alla vittoria”. Lo ha detto il presidente Zelensky in conferenza stampa congiunta con il presidente degli Stati Uniti in visita a Kiev. “E’ la visita più importante nell’intera storia delle relazioni fra l’Ucraina e gli Stati Uniti”. “Biden e i partner devono continuare a fare tutto il possibile per aiutare l’Ucraina a vincere, Biden e gli Usa sono rimasti in contatto costante quest’anno e questa è una visita estremamente importante in un periodo così difficile per l’Ucraina che combatte per la libertà del mondo”.