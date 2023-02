Borrell, se Cina dà armi a Mosca “linea rossa” per l’UE”

Bruxelles, 20 feb. (askanews) – Il capo della politica estera dell’Ue Josep Borrell, ha messo in guardia la Cina dal fornire alla Russia armi per la guerra contro l’Ucraina, dopo che Pechino ha smentito le affermazioni degli Stati Uniti secondo cui potrebbe fare questa mossa. Borrell ha dichiarato di aver detto al diplomatico cinese Wang Yi che “per noi sarebbe una linea rossa nelle nostre relazioni. Mi ha detto che non lo faranno, che non hanno intenzione di farlo. Ma resteremo vigili”