Una risoluzione per la pace in Assemblea Generale con l’obiettivo di mostrare l’isolamento di Mosca e una commemorazione in Consiglio di Sicurezza. Sono questi gli appuntamenti salienti al Palazzo di Vetro dell’Onu in occasione del primo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, per la quale a New York sono attesi numerosi ministri degli Esteri dei Paesi europei, tra cui Antonio Tajani, e non solo. ANSA