Congo, Unhcr: “Servono 600 milioni dollari per gli sfollati”

In Congo, secondo l’Unhcr, l’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati, servono oltre 600 milioni di dollari per aiutare più di un milione di persone sfollate dalle violenze nella regione orientale del Paese. “La crisi umanitaria in quest’area è una delle più complesse e lunghe” del mondo. Da novembre del 2021, inoltre, agli attacchi dei numerosi gruppi armati già presenti da decenni si sono aggiunti quelli di altri ribelli. tgcom24.mediaset.it