Violenza sessuale a Milano, arrestato etiope

Milano, 18 feb. (Adnkronos) – Era in centro con tre amici, quando un giovane sconosciuto l’ha aggredita e palpata sulle parti intime e poi è fuggito. E’ accaduto la notte scorsa a Milano, ad una 36enne residente nel comune milanese di Sesto San Giovanni. La donna era in via Lazzaretto per trascorrere la serata insieme agli amici.

Dopo l’aggressione, il gruppo ha cercato aiuto rivolgendosi ad una pattuglia dei carabinieri della stazione Moscova che stava effettuando servizi straordinari nelle vie della movida. Seguendo le indicazioni dei ragazzi, i militari hanno rintracciato e identificato l’aggressore, un etiope di 21 anni, che era già stato sottoposto a controllo nella stessa sera. L’uomo è stato arrestato per violenza sessuale e condotto a San Vittore.