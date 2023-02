Grosseto, 14enne accoltella il compagno della madre

Grosseto, 17 febbraio 2023 – Una vicenda che lascia sotto choc la città. A Grosseto un quattordicenne ha accoltellato il compagno della madre. L’uomo, un carabiniere, pur se non in pericolo imminente di vita, è grave in ospedale. Una vicenda su cui indagano le forze dell’ordine per chiarirne i contorni. Il ragazzo è stato subito bloccato e quindi arrestato per tentato omicidio. Si trova ora nel carcere minorile di Firenze.

La vittima dell’aggressione è un cinquantenne. E’ stato il 118 a soccorrerlo nell’abitazione della madre dell’aggressore, dove appunto l’accoltellamento è avvenuto. Tutto è accaduto nel pomeriggio di giovedì 16 febbraio.

