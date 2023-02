Milano: spaccio, lesioni, estorsioni e rapine. 14 stranieri arrestati

Milano, 16 feb. (Adnkronos) – Nelle prime ore di questa mattina, nelle province di Milano, Monza Brianza, Pavia, Alessandria ed Asti, i carabinieri del comando provinciale di Milano hanno arrestato 14 persone per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rapina aggravata, estorsione e lesioni personali aggravate, in esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare emesse dai gip dei tribunali di Pavia e Monza, su richiesta delle rispettive procure.

L’operazione scaturisce dagli esiti convergenti di due attività di indagine dei carabinieri del comando provinciale di Milano coordinati dalla procura di Pavia e di Monza. In particolare, l’attività investigativa è stata sviluppata, da un lato, dal nucleo investigativo nei confronti di un gruppo di matrice albanese, radicato a Carugate (Mi) e attivo nelle traffico di eroina e cocaina; dall’altro, dalla sezione operativa della compagnia di Abbiategrasso, che hanno ricostruito l’organizzazione e l’operatività di un sodalizio di matrice nordafricana anch’esso dedito allo spaccio di stupefacenti.

A Carugate i militari hanno scoperto un appartamento adibito a vera e propria raffineria per narcotici, oltre a vari box utilizzati per lo stoccaggio delle varie tipologie di stupefacenti. È stata anche fatta luce su diversi episodi di violenza legati al mercato dello stupefacente sul territorio abbiatense. Sequestrati quasi 78mila euro, frutto dell’attività di spaccio e circa 13 chili di sostanze stupefacenti. Sono in corso le perquisizioni dei carabinieri che hanno trovato altro denaro e droga nella disponibilità degli arrestati.