Regionali, crolla l’affluenza: al 41,67% in Lombardia, al 37,20% in Lazio

Crolla l’affluenza alle Regionali sia in Lazio sia in Lombardia, con una media nazionale del 39,81%: il 37,20% in Lazio e il 41,61% in Lombardia.

Dato, quest’ultimo, che risulta il peggiore in 53 anni. L’affluenza più bassa fino ad ora si era registrata nel 2010, quando aveva votato il 71,9% dei lombardi. Nel 2018 ai seggi in Lazio era andato il 66,55% degli aventi diritto, in Lombardia il 73,81%. Astensionismo record a Roma.

A Roma astensionismo record: alle urne il 33,11%

A Roma è andato a votare solo il 33,11% degli aventi diritto contro il 63,11% delle precedenti regionali. Un dato record di astensionismo, ancora maggiore rispetto alle ultime comunali nella Capitale dove, nell’ottobre 2021, al primo turno andò a votare il 48,54% e al secondo turno il 40,68%. tgcom24.mediaset.it