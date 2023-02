Malore in chiesa, donna si accascia e muore

Si sarebbe sentita male, accasciandosi mentra si recava nella chiesa di Mater Domini per la messa delle 18.30. E così, dopo un malore improvviso, una donna di 55 anni è morta domenica sera poco prima della celebrazione della santa messa a Chieti. Non appena compresa la gravità della situazione si è cercato l’intervento di un medico, che era presente tra i fedeli, ma che purtroppo non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna, così come gli operatori sanitari giunti in ambulanza nei pressi della chiesa del centro storico.

Sul posto anche la polizia e il medico legale. Il traffico tra via Porta di Monacisca e via Principessa di Piemonte è rimasto bloccato fino alle 20 passate. I familiari della donna, di professione insegnante, raggiunti dalla terribile notizia, si sono precipitati nella chiesa di Mater Domini. Sono stati momenti di disperazione e profonda commozione per un dramma che ha colpito anche i tanti fedeli che erano presenti alla celebrazione eucaristica della domenica sera che hanno visto morire davanti agli occhi una donna uscita per andare in chiesa e mai più tornata a casa. (https://www.chietitoday.it)