Cadelbosco, malore fatale in casa: muore a soli 46 anni

CADELBOSCO SOPRA (Reggio Emilia) – Lutto a Cadelbosco per la morte improvvisa, a soli 46 anni, di Dario Lusuardi. E’ stato trovato senza vita nel suo appartamento, in via monsignor Saccani, nella tarda mattinata di ieri. A dare l’allarme è stata la compagna, che non aveva più sue notizie da sabato pomeriggio. Quando si è presentata alla sua porta senza ricevere risposta, ha chiamato i soccorsi. Lusuardi viveva solo. Lavorava come operaio specializzato. (www.reggionline.com)