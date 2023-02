Kiev chiede caccia F-16 anche all’Olanda

Kiev chiede continua a chiedere caccia ai Paesi alleati. In un’intervista a ‘El Pais’, qualche giorno fa, il portavoce dell’aeronautica militare ucraina Yurii Ihnat ha detto che spera di poter ricevere gli F-16 americani, ma che sta valutando anche i Rafale francesi e i Gripen svedesi. Secondo Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell’Ucraina, le forze armate di Mosca si stanno preparando a una nuova ondata di attacchi contro l’Ucraina prima del 24 febbraio, ovvero del primo anniversario del lancio della guerra.

(ansa) – ROMA, 10 FEB – L’Ucraina “ha presentato una richiesta ai Paesi Bassi per la fornitura di caccia F-16”. Lo ha riferito l’Aeronautica ucraina in un messaggio su Twitter, aggiungendo che la richiesta è stata confermata dalla ministra della Difesa olandese Kajsa Ollongren, che alla tv Nos aveva annunciato la richiesta di Kiev per gli aerei da combattimento.

Emmanuel Macron ha dichiarato che gli aerei da combattimento richiesti dall’Ucraina non potranno “in nessun caso” essere “consegnati nelle prossime settimane”, assicurando di voler offrire armi “più utili” e “più veloci”. “Non escludo assolutamente nulla”, ha dichiarato il presidente francese a Bruxelles sulle consegne dei caccia richiesti da Kiev, dopo un vertice europeo alla presenza del suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky.