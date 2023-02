Crosetto contro l’ambasciatore russo: “non ho tempo”

Scontro a distanza tra il ministro della Difesa Guido Crosetto e l’ambasciatore russo in Italia Sergei Razov. Tutto è partito da una dichiarazione di Crosetto. Il ministro italiano ha infatti affermato che “se i carri armati russi arrivano a Kiev scoppia la terza guerra mondiale”. Una dichiarazione che ha provocato l’immediata reazione di Razov che in una intervista a Ria Novosti ha commentato così le parole del nostro ministro della Difesa:

“In merito ai carri armati russi (a Kiev, ndr), la fede in scenari apocalittici costruiti sulla demonizzazione della Russia non è ancora un motivo sufficiente per renderli pubblici”. Quindi, ha attaccato l’ambasciatore russo: “In generale, non credo che al ministro della Difesa del Paese che ha avuto un ruolo ben noto nello scoppio della Seconda guerra mondiale, convenga parlare di Terza guerra mondiale“.

(Chi ha riempito il suolo italico di basi militari e ci comanda a bacchetta non si chiama “alleato”)

E ieri 9 febbraio, al termine della conferenza stampa a Villa Madama, proprio in relazione alle dichiarazioni dell’ambasciatore russo in Italia, Crosetto ha tagliato corto: “Mi occupo di difesa, non ho tempo di dedicarmi alle relazioni diplomatiche su Roma”. “Stiamo cooperando con l’Ucraina per aiutarla a difendersi davanti a un attacco che nei prossimi giorni potrebbe avere una recrudescenza”, ha concluso il ministro della Difesa. liberoquotidiano.it