Trump attacca Biden: ‘ci porta alla terza guerra mondiale’

NEW YORK, 08 FEB – Joe Biden sta usando il Dipartimento di Giustizia come “un’arma per perseguire i suoi rivali politici e io ne sono una vittima”. Lo ha detto Donald Trump commentando il discorso sullo Stato dell’Unione di Biden. “La sua amministrazione è in guerra con la libertà di parola: stanno cercando di indottrinare i nostri figli. Ci sta portando sull’orlo della Terza Guerra Mondiale“, aggiunge Trump spiegando di correre per la Casa Bianca per il 2024 per “completare il lavoro non finito di rendere l’America ancora una volta grande”.

Joe Biden intende candidarsi per le elezioni presidenziali del 2024 e se lo farà “io correrò con lui”. Lo afferma la vicepresidente Kamala Harris, secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg. ANSA