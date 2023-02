Scholz: gara a chi offre più armi a Kiev aiuta la propaganda russa

Nel suo intervento al Bundestag alla vigilia del Consiglio europeo straordinario a Bruxelles del 9-10 febbraio, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha invitato gli alleati filo-Ucraina all’unità, affermando che la gara a chi offre più aiuti a Kiev non fa altro che aiutare la propaganda russa. “Con 12 miliardi di euro l’anno scorso la Germania è stata da sola al fianco dell’Ucraina e i suoi cittadini e cittadine e porteremo avanti anche quest’anno questo grande sostegno”.

E di fronte a chi continua ad accusarlo di non fare abbastanza per aiutare l’Ucraina, Scholz risponde: “Dal primo giorno della guerra una cosa è vera: la coesione dentro l’alleanza e con i nostri alleati è il nostro bene più prezioso. Manterremo e rafforzeremo questa coesione mentre prepararemo decisioni prima confidenziali e solamente dopo le comunicheremo”. “Ciò che invece danneggia la nostra unità è la pubblica offerta del tipo: carri armati da combattimento, sottomarini (U-Boot), aerei, chi offre di più?”. “Perché ogni dissonanza, ogni speculazione su possibili differenze di interessi vanno a vantaggio unicamente di Putin e della sua propaganda”, ha concluso Scholz, dicendosi convinto che il presidente russo non raggiungerà i suoi obiettivi. (askanews)