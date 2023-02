Pfizer, Project Veritas pubblica un altro video di Jordon Walker

In un nuovo video pubblicato il 2 febbraio 2023 dal media conservatore americano Project Veritas, il dottor Jordon Walker, direttore della ricerca e dello sviluppo internazionale di Pfizer, filmato a sua insaputa da un giornalista sotto copertura, fornisce altre informazioni sull’RNA messaggero dei vaccini. Gli effetti collaterali legati all’utilizzo di questa tecnologia, come l’interruzione dei cicli mestruali, sollevano interrogativi all’interno del laboratorio farmaceutico:

“C’è qualcosa che sta succedendo, ma ancora non lo capiamo”, ammette il dipendente di Pfizer, che cita il rischio della persistenza dell’RNA messaggero nel corpo umano. Di conseguenza, un’intera generazione potrebbe essere “super incasinata”, dice il medico, sollevando l’ipotesi di un potenziale scandalo in arrivo. Di fronte al giornalista in incognito sviluppa anche il suo discorso sulle ricerche relative alle mutazioni “orientate” del virus effettuate dal gruppo industriale – prospettato come modello di business del futuro – e sulle future applicazioni della tecnologia a mRNA, in particolare in cancerologia. FranceSoir ha aggiunto i sottotitoli in francese al video rilasciato da Project Veritas, disponibile di seguito: