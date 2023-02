Carenza di personale, medici in pensione a 72 anni

Via libera alla possibilità per i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, entrambi convenzionati Ssn alla possibilità di andare in pensione a 72 anni e non a 70. È stato approvato, infatti, un emendamento di FdI al decreto milleproroghe in questo senso. Non è passata, invece, la possibilità del posticipo della pensione per tutti i medici prevista in altre proposte di modifica. Il posticipo dell’età pensionabile è stato previsto per sopperire alla mancanza di personale sanitario e per evitare che migliaia di famiglie restino senza medico di base.

Prorogata anche la ricetta elettronica

Prorogata fino al 31 dicembre 2024 anche alla possibilità di mandare la ricetta elettronica per mezzo della posta elettronica. L'emendamento presentato dal Movimento 5 stelle al Decerto Milleproroghe è stato approvato dalle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio del Senato.