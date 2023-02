Allarme contaminazione nella pasta, trovati grilli e insetti

Allarme contaminazione nella pasta, il nuovo report choc. La pasta, si sa, sulle tavole degli italiani è un alimento “must” di cui non si può fare a meno. Tipicamente fatta di acqua, sale e anche uova (nel caso di quella fresca) di tipologie di pasta ne esistono davvero parecchie: integrale, di grano duro, di farina di mais, di farro e kamut. Ma attenzione: oltre agli ingredienti “tipici” a volte nella pasta si possono trovare tracce di “vermetti”.

A scriverlo è il sito dell’Unione nazionale consumatori, rilanciato dal sito Cefalunews, che afferma che sono piuttosto frequenti le segnalazioni che riguardamo i vermetti della pasta: in genere chi li trova appare preoccupato anche se non sono pericolosi per la nostra salute. “Questi vermetti nella pasta arrivano quando si schiudono le uova deposte dagli insetti dei cereali, spiega il sito online, tra i più comuni c’è il Tenebrio molitor che è un piccolo coleottero le cui femmine possono deporne fino a 600”.

“Questi piccoli insetti non sono pericolosi perchè l’Unione Europea lo ha registrato come nuovo alimento che fa adesso parte degli alimenti che è possibile mangiare: quando nella pasta vediamo volare invece le farfalline sono le tarme oppure le tignole”, continua il sito.

Ma perchè nella pasta ci sono insetti e grilli?

“Vermetti e farfalline possono arrivare nella pasta perchè in precedenza erano stati infestati i loro cereali”, spiega ancora il sito. Ma di recente si “confeziona per la vendita una marca di pasta con polvere di grilli: è una pasta adatta al consumo umano che si può comprare senza problemi al momento in internet in attesa di poterla trovare presto anche tra gli scaffali dei supermercati, pubblicizzata come molto proteica”, rivela lo studio.

A livello poi di costi la pasta con i grilli ha un prezzo più elevato. “Un chilo di questa pasta costa circa 14 euro contro i 2 di quella normale: ad esempio la “Pasta Proteica Di Cricket”, questa la marca, viene venduta in confezioni di 250 grammi al costo di 3,50 euro”, racconta il sito online. La polvere di grilli con cui viene preparata, a leggere il sito che la diffonde, è ad alto contenuto proteico: fornisce proteine e altre vitamine e minerali essenziali, tra cui ferro, calcio, omega-3 e B12. www.affaritaliani.it