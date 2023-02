Giulia stroncata da un malore improvviso a soli 18 anni

C’è tanto dolore a Rivoltella, frazione di Desenzano, per la scomparsa di Giulia Mascheroni: è morta a soli 18 anni stroncata da un aneurisma cerebrale. “Ci ha lasciato la nostra adorata Giulia”, fa sapere la famiglia: la piangono mamma Violeta e papà Lorenzo, la zia Monica, i nonni Lyuda e Porfir. Giulia si è sentita male in casa: trasferita d’urgenza al Civile in elicottero, è spirata senza più riprendersi. Frequentava il Liceo Bagatta di Desenzano.

La salma riposa alla Casa del commiato Facciotti di Desenzano: il funerale sarà celebrato mercoledì pomeriggio, alle 14.30 nella chiesa di San Michele Arcangelo di Rivoltella, poi si proseguirà per il cimitero della frazione.

