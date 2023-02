Zelensky non sarà a Sanremo. Mosca: “peccato, poteva vincere”

Volodymir Zelensky non interverrà a Sanremo 2023. Dopo le polemiche dei giorni scorsi circa l’intervento del presidente ucraino durante l’ultima serata del Festival, il direttore dell’area intrattenimento Rai, Stefano Coletta, ha annunciato che Zelensky manderà solo un testo che verrà letto da Amadeus. “Siamo in contatto con più colloqui al giorno con l’ambasciatore ucraino, ovviamente siamo giunti alla definizione dell’intervento del presidente ucraino domenica – ha detto -. Il presidente non invierà un video ma un testo. Lo leggerà Amadeus”.

Coletta ha poi escluso l’ipotesi che il testo possa essere “controllato” prima della sua lettura.

“Il controllo dei dirigenti è relativo alla messa in onda di qualsiasi programma tv e riguarda tutto quello che va in onda prima della messa in onda, ma sorrido all’idea che un direttore Rai possa censurare un presidente – ha affermato -. Sui contenuti saremo più puntuali nei prossimi giorni: non abbiamo contezza della forma e dei contenuti”.

L’Ironia di Mosca: “Peccato, Zelensky poteva vincere il Festival”

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha espresso ironicamente la sua delusione per il mancato messaggio video del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Festival di Sanremo, dicendo che forse avrebbe potuto vincere il concorso canoro con un brano rap. "Zelensky – scrive Zakharova – non realizzerà un videomessaggio al Festival di Sanremo, ma invierà il testo. Beh non lo so, avrebbe anche potuto vincere questo concorso con un rap". Il Festival di Sanremo è conosciuto in Russia ed era seguito specialmente ai tempi dell'Unione Sovietica.