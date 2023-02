Furti e atti osceni davanti a ragazzine, espulso tunisino

Milano – Aveva seguito due ragazzine per strada e poi si era abbassato i pantaloni, masturbandosi davanti a loro. E ancora sui treni, lungo le tratte dalla Brianza a Milano, aveva compiuto una serie di molestie ai danni di passeggere che viaggiavano sui treni. E poi i furti in diversi negozi. I poliziotti della questura di Monza, nella serata di venerdì 3 febbraio, hanno accompagnato presso il Centro per i rimpatri di Roma (Ponte Galeria) un cittadino tunisino di trent’anni, fermato in un negozio a Bovisio Masciago.

L’uomo, secondo quanto ricostruito dalla questura, era giunto irregolarmente in Italia nel 2017 e aveva usato diversi alias. Una volta era stato fermato in stazione a Milano dopo la richiesta d’aiuto di alcune passeggere, molestate a bordo di un treno proveniente da Camnago, e in quell’occasione era stato trovato con addosso 8 telefoni cellulari e arnesi atti allo scasso. www.milanotoday.it