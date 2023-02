Morto all’improvviso Alessandro Lo Cascio, storico manager dei vip

È morto all’età di 52 anni Alessandro Lo Cascio, storico manager dei vip e agente di grandi nomi dello spettacolo da Gina Lollobrigida a Raffaella Carrà. Lo Cascio, volto noto nel mondo dello showbiz italiano, è scomparso per un attacco di cuore improvviso secondo le indiscrezioni. Tra i tanti vip che hanno deciso di dedicarli un ricordo c’è Mara Venier che, sul suo profilo Instagram, ha salutato Alessando per l’ultima volta con una dedica speciale: “Alessandro eri gentile, buono, generoso, troppi dolori per te! Ti volevo tanto bene”.

Oltre alla conduttrice di Domenica In, anche Sandra Milo, vicina al manager, gli ha dedicato un commosso ricordo sui social: “Oggi si è spento inaspettatamente un collaboratore prezioso, un amico di vecchia data, molto più di un fidato agente, quasi un quarto figlio”.

Anche Stefania Orlando ci ha tenuto a dedicare a Lo Cascio parole di dolore:.”Alessandro era sensibile, dolce, attento, dotato di grande umanità. Conserverò nel mio cuore per sempre i momenti passati insieme. Che dolore mi ha dato la notizia della sua scomparsa”.

Un lutto per tutto il mondo dello spettacolo e tutte le persone la cui vita e carriera si sono incrociate, almeno una volta, con la sua. (https://www.today.it)