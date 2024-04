Malore improvviso, muore giovane farmacista

Lutto in provincia di Salerno per la morte improvvisa di un giovane farmacista

A perdere la vita Giuseppe Fiorello, originario di Angri ma residente da tempo a Nocera Superiore, sempre in provincia di Salerno. L’uomo, stando a quanto riferisce AgroToday, è deceduto in seguito ad un malore improvviso. Fiorello lavorava nella farmacia San Ciro in via della Libertà.

Tanti i messaggio di cordoglio sui social per ricordarlo. Il sindaco Cosimo Ferraiolo scrive: «Angri piange la scomparsa del Dott. Giuseppe Fiorello, un’altra anima giovane e preziosa che ci lascia troppo presto. Facciamo sempre più fatica ad accettare queste notizie. Riposa in Pace Giuseppe. Condoglianze a tutta la famiglia».

