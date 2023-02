Ucraina, funzionari accusati di corruzione su costruzione caserme

Funzionari ucraini accusati di corruzione sulla costruzione delle caserme.

Alcuni funzionari del ministero della Difesa ucraino sono accusati di corruzione in quanto sospettati di aver sottratto più di 5,4 milioni di grivnia (quasi 135 mila euro) nella costruzione di caserme per le truppe ucraine nella regione di Mykolaiv. Lo riporta Ukrainska Pravda. Il Servizio di sicurezza ucraino Sbu riferisce che il capo del dipartimento per gli alloggi e le operazioni delle forze armate dell’Ucraina ha concluso diversi contratti per l’esecuzione di lavori di riparazione e costruzione delle caserme.

In corso un’inchiesta

“L’appaltatore avrebbe dovuto eseguire importanti riparazioni del tetto, di reti elettriche idriche e fognarie”, tuttavia “il lavoro non è stato completato e il denaro del budget è stato nascosto dai partecipanti allo schema” di corruzione. Pertanto, le caserme sono rimaste inadatte all’uso da parte del personale militare. “È in corso un’inchiesta per consegnare alla giustizia tutti gli organizzatori e partecipanti alla malversazione di denaro stanziato per la difesa del nostro Stato”, sottolinea il servizio Sbu.

