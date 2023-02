Ucraina, trovato 1 milione di dollari nel divano dell’ex viceministro della Difesa

Durante la perquisizione in casa dell’ex viceministro della Difesa ucraino è stato trovato l’equivalente di un milione di dollari in contanti. Tra le mazzette, mostrate nel video, è facile individuare tagli di grivnia ucraina, mentre non sono identificabili, almeno a prima vista, dollari ed euro. Le banconote erano nascoste nel divano letto e sono state mostrate, davanti alla telecamera, da un probabile investigatore che le estrae da una nicchia laterale. Sono immagini risalenti all’agosto del 2022, ma divulgate dal giornale ucraino Ukrayinska Pravda – che cita interlocutori delle forze dell’ordine ucraine – soltanto adesso.

Un “caso” che emergerebbe dalle indagini relative alle frodi negli appalti presso il Ministero della Difesa, in un più ampio malcostume e casi di corruzione che il Capo dell’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, aveva promesso di combattere.

Mentre la giustizia Ucraina fa il suo corso, ci sono altre persone coinvolte in procedimenti analoghi, Oleksandr Mironyuk deve difendersi dall’accusa di appropriazione indebita in merito all’acquisto di giubbotti antiproiettile e altre munizioni. Al momento del ritrovamento dei soldi nel suo appartamento, l’ex viceministro della Difesa rivestiva un ruolo chiave nella gestione del dipartimento competente in materia di appalti pubblici.

Una settimana dopo la perquisizione, Myronyuk si è difeso presentando in tribunale un “documento”, tramite atto notarile, che dimostrerebbe che quella montagna di denaro in realtà è un prestito ricevuto da Eleonora Duminsh, 86 anni, residente a Kharkiv. Secondo alcune inchieste giornalistiche, riporta il giornale, “Duminsh sarebbe una parente di uno dei fondatori di una holding che, tra le altre cose, è impegnata nella produzione di fucili”.

