Cremlino: “Bufala l’offerta Usa del 20% dell’Ucraina”

La guerra in Ucraina giunge al 345esimo giorno.

Per il Cremlino è una “bufala l’offerta Usa del 20% dell’Ucraina”. Anche la Casa Bianca aveva in precedenza smentito.

È “una bufala la notizie pubblicata da Newseek secondo la quale gli Usa avrebbero offerto alla Russia il 20% del territorio dell’Ucraina per arrivare alla pace. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Ria Novosti.

Anche la Casa Bianca ha smentito le indiscrezioni del quotidiano svizzero-tedesco Neue Zurcher Zeitung secondo cui il capo della Cia, William Burns, avrebbe offerto a Vladimir Putin un quinto del territorio ucraino per porre fine alla guerra in corso come parte di un piano di pace elaborato per conto di Joe Biden. Sean Davitt, il vice portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, ha dichiarato a Newsweek che il rapporto “non è accurato”.

Medvedev: la fine dell’Ucraina è inevitabile

“La prospettiva del completo fallimento dello Stato ucraino e della sua inevitabile fine” è chiaramente visibile e l’Occidente assisterà silenziosamente alla “morte” dell’Ucraina. Lo ha scritto su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev.

Cremlino: operazione continua per sicurezza del Donbass

L’operazione militare russa in Ucraina continua per garantire “la sicurezza del Donbass”, mentre quella della Crimea ègià “garantita in modo affidabile”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dall’agenzia Tass.

