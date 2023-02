Von der Leyen a Kiev per la quarta volta: ‘sostegno più forte che mai’

(ansa) BRUXELLES, 02 FEB – “Siamo qui tutti insieme per dimostrare che il nostro sostegno all’Ucraina è più forte che mai e per rafforzare ulteriormente il nostro impegno e la nostra cooperazione”. Così in un tweet la presidente della Commissione Ursula von der Leyen impegnata oggi, insieme a 15 componenti del collegio, in una riunione con il governo ucraino a Kiev. L’Alto rappresentante Ue Josep Borrell, anche lui a Kiev, ha evidenziato che l’assistenza fornita dall’Ue all’Ucraina, dall’inizio dell’invasione russa, ha finora raggiunto il valore di 50 miliardi di euro.

Altri 500 milioni dall’Ue per aiuti militari

(tgcom24.mediaset.it) – In vista del vertice tra l’Unione europea e l’Ucraina, il Consiglio sta per adottare il settimo pacchetto di aiuti militari per Kiev del valore di 500 milioni di euro nell’ambito del Fondo europeo per la pace, oltre che un ulteriore pacchetto da 45 milioni di euro a sostegno degli sforzi di formazione della Missione di assistenza militare dell’Unione europea. Il settimo pacchetto porterà il contributo toale dell’Ue nell’ambito del Fondo per la pace a 3,6 miliardi di euro.

Borrell: “L’Ue addestrerà altri 15mila soldati ucraini”

“La Russia ha riportato la guerra in Europa, ma l’Ucraina continua a reagire. Lieto di annunciare al premier Denys Shmyhal che la Missione di assistenza militare dell’Ue Eumam addestrerà altri 15mila soldati ucraini, portando il numero totale di personale addestrato a 30mila”. Lo scrive su Twitter l’Alto Rappresentante per la Politica Estera Josep Borrell, in visita a Kiev. “Ho anche annunciato al Primo Ministro che l’Ue fornirà 25 milioni di euro per sostenere gli sforzi di sminamento nelle aree a rischio. La protezione dei civili e dei loro mezzi di sostentamento è una priorità”, ha aggiunto Borrell.