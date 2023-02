Danimarca vuole acquistare Leopard dismessi da Berlino per Kiev

ROMA, 02 FEB – Il governo della Danimarca vuole acquistare i carri armati Leopard 1A5 dismessi dalla Germania, ripararli e trasferirli in Ucraina, riferiscono i media del Paese citando la pubblicazione danese Olfi. Il direttore delle vendite della società tedesca Flensburger Farhzeugbau Gesellschaft (Ffg) Thorsten Peter ha dichiarato alla testata che Copenaghen ha deciso di riacquistare alcuni dei carri armati Leopard 1 che le forze armate hanno venduto alla società nel 2010.

Secondo lui, l’Ffg ha 99 carri armati Leopard 1A5 ex danesi immagazzinati in un magazzino a Flensburg. “Non abbiamo ancora iniziato con le riparazioni ma abbiamo effettuato un’ispezione. Siamo giunti alla conclusione che possiamo avere 20 tank riparati e pronti per la spedizione entro tre mesi e altri 20 in sei mesi”, ha spiegato Peter. Fonti vicine al dossier hanno confermato alla pubblicazione che il governo intende acquistare “un numero elevato a due cifre” di carri armati da Ffg e spedirli in Ucraina il prima possibile. Tuttavia, l’operazione deve essere approvata prima dal governo tedesco e un accordo definitivo deve ancora essere concluso. (ANSA).